США призывают все стороны в Армении воздерживаться от насилия, а военных – не вмешиваться в политику

«Мы в курсе последних событий в Армении, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых форм эскалации и насилия», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы напоминаем всем сторонам об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику», - заявил он, подчеркнув, что Соединенные Штаты решительно поддерживают демократические процессы и институты Армении.

«Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента, призвав лидеров «разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении».