Шаги Азербайджана свидетельствуют о том, что в Баку склонны к нагнетанию напряженности - политолог

Шаги Азербайджана в направлении карабахских сел Хцаберд и Хин Тагер и утверждение о том, что армянские вооруженные силы должны быть выведены со всей территории Нагорного Карабаха, свидетельствуют о том, что в Баку склонны к нагнетанию напряженности и оказанию давления на Ереван и Степанакерт. Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн выразил политолог Рубен Меграбян.

«Совместное трехстороннее заявление от 9-10 ноября было лишь заявлением о прекращении войны, и вовсе еще не означает, что конфликт разрешен. То есть, конфликт не разрешен. Во-вторых, что мы видим. Что Баку настроен интерпретировать текст этого совместного заявления как угодно и в соответствии с этим, вплоть до применения силы, добиваться более выгодной для себя позиции», - сказал политолог.

И наконец, по словам Меграбяна, да, российские миротворцы были размещены в Карабахе, они заинтересованы в сохранении режима прекращения огня, но не всегда они могут гарантировать мир.

По словам политолога, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, зависит от позиции российской стороны: «Чем решительнее российская сторона будет в дипломатической плоскости принуждать Баку, тем не менее, оставаться приверженным этому трехстороннему заявлению, и, во-вторых, насколько активна будет армянская сторона в своих дипломатических усилиях, а мы видим, что армянская сторона стремится предотвращать такие ситуации путем активного дипломатического вмешательства».

Как сообщила вчера московская газета «Коммерсантъ», Баку настаивает на выводе армянских вооруженных сил со всей территории Нагорного Карабаха. Газета процитировала также пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву. В качестве обоснования в Азербайджане приводят четвертый пункт трехстороннего заявления, в котором говорится, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

Вчера по этому вопросу высказался МИД Армении. На просьбу информационного агентства «Айсор» прокомментировать заявление представителя МИД Азербайджана о то, что «армянские войска должны покинуть Карабах», пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян ответила: «В заявлении от 9 ноября четко и безоговорочно отмечены те районы, из которых уже были выведены армянские вооруженные силы. Очевидно, что однобокие комментарии азербайджанской стороны преследуют цель оправдать грубые нарушения прекращения огня на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения в последние дни, которые противоречат положениям вышеуказанного заявления».

К обеспечению безопасности Нагорного Карабаха со стороны Республики Армения вчера в интервью Радио Азатутюн обратился премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что Ереван продолжит обеспечивать не только физическую безопасность Нагорного Карабаха.