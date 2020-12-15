Карабахские села Хцаберд и Хин Тагер на опубликованной Россией новой карте вышли из-под армянского контроля

На опубликованной накануне карте участок этих двух сел был выделен синей линией как зона ответственности российских миротворцев.

«Что это значит, не могу сказать, но чувствую, что это нехорошо», - сказал глава администрации Гадрутского района Камо Петросян.



У Петросяна нет объяснения тому, что изменилось. Из примерно 50 общин Гадрутского района только эти два села остались под армянским контролем. В минувшую субботу азербайджанский спецназ вошел и расположился в окрестностях обоих сел. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это провокацией Азербайджана, направленной на обесценивание присутствия российских миротворцев. Однако российские силы до субботы не были размещены в этих селах, и теперь на официальной карте подтверждено, что не будут размещены.

Глава администрации Гадрутского района говорит, что удержать эти два села только армянскими силами невозможно.

По словам Петросяна, в настоящее время в Хцаберде находятся российские миротворцы, в Хин Тагер - азербайджанцы. Что изменилось? Передаются ли Азербайджану и эти два села, оставшиеся ранее на армянской стороне? Никаких комментариев на этот счет от карабахских властей получить не удалось.

Глава села Хин Тагер Эдик Айвазян удивлен, он отмечает, что в течение 44 дней армянские силы и добровольцы держали эти села неприступными. «Как получилось, что мы столько времени удерживали их, а теперь они пришли и говорят – это наше, выходите?» - сказал Айвазян.



То же касается и стратегической горы Дизапайт с ее местом паломничества, монастырем Катаро 4-го века. Все попытки Азербайджана захватить эту высоту не увенчались успехом ни в 1990-е годы, ни в этой недавней войне. Глава села Эдик Айвазян говорит, что сегодня армяне оставляют и высоту, и монастырь Катаро вследствие непонятной пока договоренности.

«Во время войны стратегически любая высота имеет большое значение для обеих сторон, особенно Дизапайт, он горы до Аракса, до границы с Ираном, по воздуху нет даже 25-30 км. Если она будет в руках русских, это будет выгодно русским, будет в руках турок, будет выгодно туркам. Вся территория лежит как на ладони», - сказал глава общины Хин Тагер.

В двух селах проживало 200 человек, во время войны они покинули свои дома, не взяв с собой никакого имущества. Теперь жители этих сел лишены также возможности воспользоваться программами помощи, предусмотренными для карабахских беженцев, поскольку, согласно официальным документам, они не потеряли свой населенный пункт и могут вернуться в свои дома в Хцаберде или в Хин Тагер.