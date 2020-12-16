Баку настаивает на выводе армянских вооруженных сил из Карабаха

В частности, Баку утверждает, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, приводя четвертый пункт трехстороннего заявления, в котором говорится, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

«При этом мы видим, что миротворческая миссия развернулась в полном объеме. Открыт и госпиталь, и межведомственный гуманитарный центр, а вооруженные люди (армяне) остаются, - заявил газете азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов. - По нашему мнению, они представляют угрозу не только для азербайджанцев, но в первую очередь для российских миротворцев».

В Ереване и Степанакерте текст соглашения трактуют иначе, считая, что вывод войск касается лишь районов вокруг Карабаха, отказываясь при этом от комментариев. Официальный Степанакерт также не ответил на вопрос «Коммерсанта» о том, что сейчас происходит в селах Хин Тагер и Хцаберд, которые в минувшие выходные перешли под контроль азербайджанских сил.

«Комментировать эту тему открыто армянские официальные лица отказались, но в разговорах на условиях анонимности давали понять, что, по их мнению, четвертый пункт соглашения касается лишь Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, которые были переданы Азербайджану до 1 декабря. Что касается остальной территории Карабаха, которая в советское время входила в состав Нагорно-Карабахской автономной области, то там, по мнению армянских собеседников «Ъ», должен исполняться другой пункт соглашения - первый. В нем говорится, что после полного прекращения огня в полночь 10 ноября «Азербайджанская Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях». Следовательно, позиции неподалеку от Гадрута тоже должны остаться за армянскими войсками и ополченцами», - пишет «Коммерсантъ».

Официальный Баку на уровне МИД возразил, что утверждения армянской стороны не соответствуют действительности. «Оригинал заявления на русском языке, и там все четко написано. То, что вам говорят армяне, - это только трактовка, а мы ссылаемся на сам текст», - сказала газете пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Замечая, что стороны сейчас развязали войну трактовок вокруг трехстороннего заявления, «Коммерсантъ» добавляет, что российские миротворцы урегулировали инцидент вокруг сел Хцаберд и Хин-Тагер Гадрутского райна, рассудив его в пользу Баку.

«На свежей карте эта территория отмечена как азербайджанская, а в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как армянские солдаты сдают оружие. Более того, в разделе «Условные обозначения» появилась линия, которой обведена зона миротворческой миссии. Она подписана как «Зона ответственности российского миротворческого контингента». Это нововведение может означать, что распространять свое влияние за пределы этой линии миротворцы не имеют права», - пишет российская газета.

Более того, согласно изданию, депутаты парламента Азербайджана сейчас поднимают вопрос урегулирования деятельности российских миротворцев законом.

«Произвольное и вольное толкование предоставленного миротворцам мандата вызывает гнев в Азербайджане: сдержанная в первые дни реакция постепенно переходит в открытую и публичную критику», - пишет «Туран», поясняя, что конкретных шагов в этом направлении требуют не только депутаты от оппозиции, но и депутаты правящей партии.

«По какому закону российские миротворцы создают в Карабахе гуманитарный центр, везут песок и стройматериалы?» - поднял вопрос член совета правящей партии «Ени Азербайджан» Айдин Мирзазаде, подчеркнув, что «решение социально-экономических проблем – это прерогатива властей Азербайджана».

А депутат от оппозиционного «Народного фронта» Гудрат Хусангулиев заявил, чтобы эти вопросы должны быть урегулированы законом. «Существует международная практика, согласно которой миротворцы должны выполнять свои прямые обязанности, а не решать экономические или политические вопросы», - сказал он.

«Звучит множество вопросов также в адрес командования миротворческой миссии, которое шагает под флагом Карабаха и обнимается с сепаратистами, против которых в Азербайджане возбуждены уголовные дела. Почему миротворцы закрывают глаза на присутствие вооруженных сил Армении в Карабахе? - пишет азербайджанский «Туран», заключая: - Ответы на эти вопросы должны быть даны, поскольку если кто-то хочет превратить миротворческую миссию в процесс консервирования и сохранения непризнанной администрации Нагорного Карабаха, то возобновление конфликта станет неизбежным».