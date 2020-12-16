По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении - Никол Пашинян

Радио Азатутюн: - Какая сейчас ситуация в селах Хин Тагер и Хцаберд?

Никол Пашинян: - По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация.

Радио Азатутюн: - Мы получаем различную информацию о новых пленных на участке Гадрут-Шуши. Действительно ли есть новые пленные?

Никол Пашинян: - Да, такая информация есть, еще раз хочу сказать, что это в рамках одного и того же события, то есть это не разные события, происходящие на разных участках, а в рамках событий, происходящих на участке Хцаберд-Хин Тагер.

Радио Азатутюн: - Не логично ли на самом деле в этой ситуации, чтобы, например, произошла хотя бы смена премьер-министра?

Никол Пашинян: - Вопрос не в том, уйдет премьер-министр или нет, вопрос в том, кто решает, кто будет премьер-министром в Республике Армения. Народ должен решить это своим выбором, внеочередные выборы не могут проводиться только по моей воле и решению, вокруг этого должно быть достигнуто соглашение.

Радио Азатутюн: - Вы считаете виновными всех, кроме себя. В конце концов, Вы ведь в этой ситуации руководитель страны и ответственный. Вы говорите, что берете на себя ответственность, но обвинения направляете в другие стороны. В чем Ваша вина, господин премьер-министр?

Никол Пашинян: - Очень хорошо, я говорю, что считаю себя ответственным номер один, но не считаю себя виновным номер один.

Радио Азатутюн: - Почему Вы пошли по пути обострения ситуации в Тавуше в июле? Почему этот небольшой успех преподнесли в Сардарапате как значительное достижение? Почему Ваш министр обороны говорил о формуле «новая война, новые территории»? Зачем идти на эти шаги, когда начальник Генштаба Вооруженных сил говорит Вам, что мы не готовы к войне?

Никол Пашинян: - Вариантом избежать войны был, фактически, отказ от будущего статуса Карабаха. Ситуация дошла до точки, когда война была неизбежна. Мы также проанализировали, что возможно не проиграть, и если возможно не проиграть, значит, не нужно сдаваться.