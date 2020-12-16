Село Хин Шен разблокировано

Жители села Хин Шен три дня подряд находились в блокаде. Трехдневное молчание сохраняли также официальные структуры, никак не комментируя ситуацию.

Сегодня о разблокировке села также заявил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян: «Различные провокации азербайджанских военнослужащих были предотвращены военнослужащими Армии обороны и российскими миротворцами, а вчера вечером они их вытеснили из окрестностей села Хин Шен в Шушинском районе».

На дороге, ведущей из села Мец Шен в Хин Шен, азербайджанская сторона поставила опорный пункт и перекрыла проезд, перед этим укрепившись на высотах населенных пунктов Бердадзорского подрайона Шуши. «Перерезав дорогу, они находились слева и справа от села. Сейчас они не ушли, но, по словам миротворцев, уйдут», - сказал житель села Хин Шен Виталий Мирзоян

Он отметил, что на территории находятся российские миротворцы, они обнадежили, что азербайджанцы покинут окрестности села Хин Шен. «Если они останутся, не будет смысла больше здесь оставаться. Мы пока надеемся, что по закону село наше, они уйдут. Они хотят психологически повлиять, высота в их руках, но говорят, что это вопрос времени, он будет решен в ближайшие дни»., - сказал Мирзоян.

Эти населенные пункты Бердадзора были армянскими на протяжении веков, и по трехстороннему заявлению вход азербайджанцев сюда не предусматривался.

Сегодня в интервью Радио Азатутюн премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть договоренность о том, что в Лачинском коридоре армянских и азербайджанских войск не будет, будут только миротворцы. «Очевидно, это находится в зоне ответственности миротворцев, и люди должны продолжать жить там», - сказал он.



В Хин Шен насчитывается более 160 жителей, во время блокады села здесь оставались 60 человек, в том числе женщины и дети. Несколько дней назад в селе один из жителей Карабаха сделал любительскую съемку: на кадрах на фоне обильного снега были запечатлены мальчики-школьники, рубящие дрова для печи.

Женщина, которая вместе с четырьмя детьми оставалась в блокаде, на вопрос, как они выдерживали, ответила: как солдаты. У жителей нет намерения покидать село, они лишь хотят, чтобы азербайджанцы покинули близлежащие высоты.

«Любое движение под их контролем уже затруднено», - сказал житель общины Виталий Мирзоян.



Параллельно с входом на территорию Бердадзора азербайджанская сторона возобновила боевые действия в двух последних селах Гадрута, оставшихся на армянской стороне. На участке Хцаберд-Хин Тагер десятки армян попали в плен. По словам премьер-министра Армении, ситуация кризисная, сейчас там находятся российские миротворцы, армянские силы, азербайджанские и турецкие подразделения. В трехстороннем заявлении предусматривалась совершенно иная ситуация. «Этот участок находится под контролем Армии обороны и должен находиться под контролем Армии обороны», - сказал премьер.



Хцаберд-Хин Тагер, гора Дизапайт - это хребет Гадрутского района, сказал глава администрации Гадрута. «Они представляют собой очень благоприятную позицию на будущее как высота. И Дизапайт, и в целом это самые высокие точки в Гадрутском районе», - сказал Камо Петросян.

44-дневная война завершилась трехсторонним заявлением, в первом же пункте которого говорится, что стороны останавливаются на занятых ими позициях. Однако азербайджанская сторона пока не останавливается.