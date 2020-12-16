В Карабахе подтвердили пленение Азербайджаном десятков армянских военнослужащих

«Обеспечение безопасности наших граждан является главным приоритетом государства, потому что без безопасной среды невозможно добиться успеха и развития в других сферах», - подчеркнул Арутюнян.

«С одной стороны, у нас есть линия соприкосновения с азербайджанской стороной, которая увеличилась примерно в два с половиной раза из-за войны, на определенных участках она непосредственно подходит к некоторым нашим поселениям, и очень ограничены средства связи с Арменией, с другой стороны, у нас ограниченные человеческие и технические средства, мы также ограничены во времени в плане укрепления новой передовой. В-третьих, у нас есть гарантии безопасности, обусловленные постоянной поддержкой всего армянского народа и Республики Армения и присутствием миротворческого контингента Российской Федерации.

В настоящее время власти Арцаха [Карабаха] делают все возможное, чтобы нейтрализовать существующие вызовы в плане безопасности и прояснить неопределенности в пределах наших полномочий и возможностей, некоторые из которых зависят от результатов международных переговоров на высшем уровне. Тем не менее, несмотря на объективные трудности, для нас ясно одно: Армия обороны при поддержке всего армянства, продолжит свои функции и усилия по обеспечению физической безопасности народа Арцаха, которые дополняются гарантиями миротворческого контингента Российской Федерации», - заявил Араик Арутюнян.

По его словам, азербайджанская сторона продолжает провокационное поведение, примерами которого являются недавние действия в Хцаберде и Бердадзоре. «Различные провокации азербайджанских военнослужащих были предотвращены военнослужащими Армии обороны и российскими миротворцами, а вчера вечером они их вытеснили из окрестностей села Хин Шен в Шушинском районе. В эти дни в направлении Бердадзора никто не пострадал, противнику не дали войти ни в один населенный пункт. К сожалению, несколько десятков наших военнослужащих попали в плен в направлении Хцаберда, в настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности. Быстрое и безопасное возвращение попавших в плен военнослужащих должно быть в центре всех наших предстоящих усилий. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении», - заявил лидер Карабаха.

Араик Арутюнян отметил, что учитывая миротворческий мандат России в Карабахе, «очевидно, что нарушения положений трехстороннего заявления от 9 ноября и сформированной линии соприкосновения представляют собой явное неуважительное отношение к посредническим усилиям и миротворческому мандату России. Поэтому вместе с военно-политическим руководством Республики Армения мы работаем с российской стороной для того, чтобы совместно предотвращать провокации со стороны Азербайджана, а Армия обороны, конечно же, параллельно в рамках своих возможностей выполняет свои обязанности», - заявил Арутюнян.