На заседании Высшего совета ЕАЭС Пашинян вновь затронул вопросы создания общего рынка газа и запрета на въезд для граждан Армении

Как и на недавно прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета, так и сегодня во время заседания Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул приоритетные для Армении вопросы в рамках Союза: создание общего рынка газа и запрет на въезд в страны ЕАЭС для граждан Армении по причине пандемии коронавируса.

Сегодня, однако, Пашинян говорил также о том, что отсутствие общей границы со странами Союза, создает для Армении ряд препятствий.

«Географическая удаленность и отсутствие общей границы со странами Союза, создают для Армении определенные трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальным пространством Союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области являются особенно чувствительными, и поэтому, создание условий для отмены запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение», - заявил премьер-министр Армении.

Напомним, в отличие от граждан других стран-членов ЕАЭС, для граждан Армении въезд в Россию сегодня запрещен по причине пандемии коронавируса. И тысячи армянских трудовых мигрантов не могут работать в России, что также создает дополнительные проблемы для экономики Армении, и без того оказавшейся в кризисе.

Данные об эпидемии коронавируса в России далеко не благополучные, однако власти страны периодически заверяют, что локдаун объявлен не будет, некоторые ограничения, тем не менее, действуют. Вместе с тем, те сферы, в которых в основном были задействованы армянские трудовые мигранты, действуют без серьезных ограничений, к примеру, сфера строительства.

В сегодняшнем выступлении Пашинян также подчеркнул, что для Армении одним из первостепенных вопросов является вопрос создания общего энергетического рынка ЕАЭС. В Союзе подобная программа есть, однако она находится только на этапе разработки. Между тем, руководитель Армении во всех своих выступлениях поднимает этот вопрос.

В основном заседание Высшего Евразийского экономического совета было посвящено борьба с пандемией COVID-19. В своей речи премьер-министр Армении в очередной раз выразил благодарность России за помощь, оказанную в этой борьбе.

Добавим, что 2 декабря на заседании глав государств-членов ОДКБ президент России заявил, что нужно поддержать премьер-министра Армении, переживающей тяжелый период. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко от своего имени и от имени присутствующих на заседании президентов выразил поддержку Николу Пашиняну.

«Все мы знаем, что… особенно, нам в Беларуси это знакомо, что Армения переживает непростой период. И позвольте от имени всех участников нашего заседания пожелать успехов вам в этой непростой борьбе. Мы уверены, что армянский народ с честью выйдет из того положения, которое складывается в связи с тем, что и на международной арене проблем хватает, и внутри наших государств», - сказал Лукашенко.



