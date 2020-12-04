Премьер-министр придал важность вопросу отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС в связи с Covid-19

Сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что для Армении важно, чтобы эти ограничения были отменены.

«Основным для нас остается вопрос пассажирских перевозок и отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС. Для Армении этот год, ввиду известных всем вам причин, был особенно сложным. Но мы не снизили темпы участия в сотрудничестве и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве. Должен отметить, что в эти дни мы в полной мере ощутили поддержку наших друзей. Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год», - подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, хотя пандемия создала значительные трудности для всех, тем не менее она не отразилась на эффективности работы Евразийского союза.

В ряду первоочередных задач Пашинян в очередной раз отметил создание общего рынка газа.

«Мы подчеркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа. Уверены, что тем самым будут обеспечены условия для повышения уровня энергетической безопасности, экономической интеграции и конкурентоспособности государств Союза», - сказал глава правительства Армении.

Отметим, что Пашинян не в первый раз понимает вопрос общего рынка газа ЕАЭС. Ранее Армения и Беларусь вместе поднимали этот вопрос, но общий энергетический рынок все еще находится на стадии обсуждений.

Энергетический рынок означает, что, например, цена на газ или бензин будет одинаковой для стран-членов ЕАЭС и для тех стран, которые экспортируют газ и нефть, а также для тех стран, которые их импортируют. Эксперты пессимистичны в этом вопросе.

А больше всего на заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран-членов говорили о шагах, предпринимаемых в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В России ситуация с коронавирусом ужасающая, однако в стране локдаун не объявлен, хотя в отдельных городах и областях он де-факто действует. В Москве, например, школы и вузы уже несколько месяцев, как перешли на дистанционное обучение, а в Санкт-Петербурге закрываются все кафе, рестораны и музеи города. Они не будут работать и на Новый год.