Путин: Наша задача – поддержать Пашиняна

Об этом российский лидер заявил на онлайн-заседании Совета Коллективной безопасности ОДКБ.

По словам президента РФ, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые, и требовали большого мужества от премьер-министра.

«Это очевидная вещь, и каждый из присутствующих на этом совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он [премьер-министр Армении – ред.] эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы сейчас поддержать и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул президент России.

Напомним, главы Армении, Азербайджана и России 9 ноября подписали трехсторонне заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.