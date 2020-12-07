Власти и оппозиция заверяют, что привержены только мирной политической борьбе

После субботнего митинга, возглавляемого Вазгеном Манукяном, первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением о том, что акция оппозиции усилила опасения гражданской войны.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Мария Карапетян сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказала, что постоянно говорить о насилии и гражданской войне - значит способствовать кристаллизации такой повестки дня.

«Наша повестка дня - идти по пути политической стабилизации. И я должна подчеркнуть, что различные программы, предлагаемые под названием национального согласия, являются не чем иным, как попытками редактировать голос народа, они для нас неприемлемы. Органы общественной власти в Армении могут быть сформированы либо посредством внеочередных выборов, либо посредством очередных выборов», - сказала Карапетян.

Карапетян отметила, что закон и общественный порядок должны соблюдаться, власти обеспечат реализацию права граждан на проведение митингов и собраний. В то же время депутат правящей фракции призвала оппозиционные силы не выступать с трибуны с угрозами и призывами к насилию.

В опубликованной в Ilur.am статье, приведя выдержки из выступления оппозиционного кандидата на пост премьер-министра Вазгена Манукяна в ходе митинга на Площади Свободы о том, что Пашиняну «лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому» и что «если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его [Пашиняна]», Левон Тер-Петросян написал: «Слова «растерзают» и «принудят» – означают не что иное, как насилие. Если бы это были просто слова, то еще не было бы повода сильно волноваться. Но получасовая блокада резиденции премьер-министра участниками многолюдного шествия под руководством Манукяна и гнусный акт запугивания семьи Пашиняна – это не что иное, как открытая демонстрация готовности к насилию».

Одновременно первый президент заявил, что такую же позицию занял и Никол Пашинян, поведение и риторика которого «показывают, что он вовсе не намерен уходить добровольно, но готов к любой конфронтации».

«Следовательно, если обе стороны будут настроены решительно, столкновение неизбежно, - написал лидер Армянского национального конгресса, заключив: - Пусть не создается впечатление, что этой статьей я выступаю против Вазгена Манукяна и поддерживаю Никола Пашиняна. Учитывая выпавшее на долю Армении и Арцаха позорное и унизительное поражение, режим Пашиняна должен обязательно и немедленно уйти».

Артур Ванецян - лидер партии «Отечество», входящей в состав «Движения за спасение Отечества», образованного 17 партиями, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня заявил Радио Азатутюн, что у оппозиции нет намерения провоцировать гражданскую войну.

«Гражданскую войну может спровоцировать только власть. У нас нет такого намерения, и мы нашими шагами до сих пор показывали, что мы против насилия, против незаконных действий. Конкретно я неоднократно заявлял, что да, должна произойти смена власти, очень быстро должна произойти, но смена власти должна произойти исключительно конституционным путем», - сказал Ванецян.

На вопрос, что делает возглавляемое ими движение, чтобы избежать такой перспективы, Ванецян ответил: «Мы используем все разрешенные законом мероприятия и инструменты, проводим свои акции, начиная от митингов, заканчивая акциями неповиновения и другого рода акциями».

По словам представителя АРФ «Дашнакцутюн», также входящей в этот оппозиционный блок, Гегама Манукяна, «если бы Леон Тер-Петросян присутствовал на Площади Свободы и увидел бы корректность и образованность собравшихся десятков тысяч граждан, он никогда бы не подумал, что существует опасность гражданской войны».

«Конечно Тер-Петросян этого, похоже, не говорит, но вполголоса намекает на поведение Никола Пашиняна. Кто-кто, а Левон Тер-Петросян очень хорошо знает ту опасность, которая может исходить от Никола Пашиняна, учитывая трагические события 2008 года, когда он якобы был лидером оппозиции, а Никол Пашинян - основной движущей силой», - сказал Манукян.

После полудня с сообщением выступила Генеральная прокуратура, сообщив, что генеральный прокурор Артур Давтян поручил Службе национальной безопасности (СНБ) и полиции незамедлительно принять необходимые оперативно-розыскные меры для предотвращения и раскрытия случаев незаконного оборота оружия, а также возможных готовящихся преступлений с их применением, сопряженных с насилием, поскольку «события, происходящие в Республике Армения после окончания боевых действий, публичные выступления, в том числе и заявления, сделанные на митинге на Площади Свободы 5 декабря 2020 года, о неизбежности или допустимости определенных действий, создают преступные прецеденты применения оружия».

С заявлением выступила также СНБ: «Ряд юридических лиц, должностные лица из органов местного самоуправления, убеждая, материально мотивируя, а в некоторых случаях угрожая увольнением, заставляют подчиненных участвовать в организованных в Армении митингах».



Кроме того, СНБ сообщила, что «в настоящее время существует опасность организации в Армении массовых беспорядков», следовательно, СНБ «предпримет все предусмотренные законом действенные меры для обеспечения общественной безопасности и нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Армении».