Тер-Петросян выразил обеспокоенность в связи с развернувшейся в Армении борьбой за власть

По мнению Тер-Петросяна, вне зависимости от воли конфликтующих сторон, эта борьба из-за любой провокации может перерасти в гражданскую войну.

«Это станет концом не только для Арцаха [Карабаха], но и для армянской государственности. Первый президент вместе с тем надеется, что Никол Пашинян и Вазген Манукян, в полной мере осознавая эту опасность, приложат все усилия во избежание подобного хода событий», - отметил пресс-секретарь.