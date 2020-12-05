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Политика

Тер-Петросян выразил обеспокоенность в связи с развернувшейся в Армении борьбой за власть

Левон Тер-Петросян

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность в связи с накаляющейся борьбой за власть в стране. Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

По мнению Тер-Петросяна, вне зависимости от воли конфликтующих сторон, эта борьба из-за любой провокации может перерасти в гражданскую войну.

«Это станет концом не только для Арцаха [Карабаха], но и для армянской государственности. Первый президент вместе с тем надеется, что Никол Пашинян и Вазген Манукян, в полной мере осознавая эту опасность, приложат все усилия во избежание подобного хода событий», - отметил пресс-секретарь.

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