Армянская оппозиция дала Пашиняну время до полудня вторника для принятия решения об отставке

В ходе акции перед зданием представитель партии АРФД Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время на принятие решения об отставке.

«До 12 часов вторника мы даем время Николу Пашиняну для обсуждения со своей политической командой, со своими советниками вопроса о принятии окончательного решения об отставке и уходе», - заявил Ишхан Сагателян.

«Никол [Пашинян], это твои последние часы проживания на правительственной даче. У нас только одно требование – Никол должен уйти и точка!» - заявил оппозиционер.

Оппозиция, которая считает Пашиняна ответственным за беды, связанные с 44-дневной войной в Нагорном Карабахе, грозит, что в случае, если до вторника премьер не объявит о своей отставке, по всей стране будут организованны акции гражданского неповиновения.

Ранее Комитет спасения Отечества в составе 17 партий объявил о выдвижении бывшего премьер-министра и министра обороны Армении Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в переходном правительстве, которое, по мнению оппозиции, должно прийти на смену нынешнему.

Согласно заявлениям оппозиции, Вазген Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьер-министром, пообещав лично не участвовать в предстоящих парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра по итогам этих выборов. В то же время через год он обязуется провести досрочные парламентские выборы.

Обращаясь к участникам митинга, Вазген Манукян подчеркнул, что Пашиняну лучше уйти добровольно, иначе его принудят к этому.

«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизованно. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его. Он уйдет в любом случае», - заявил Манукян.