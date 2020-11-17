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Карабах

Россия приложит все усилия, чтобы не допустить пересмотра соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (архив)

Россия приложит все усилия, чтобы не допустить пересмотра соглашения, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел этой страны Сергей Лавров, однако отказался дать четкий ответ на вопрос о статусе Карабаха.

Азербайджанский журналист попросил Лаврова прокомментировать вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что сегодня на повестке дня властей Армении стоит вопрос международного признания Карабаха.

Министр иностранных дел России вообще ничего не сказал о статусе Карабаха, лишь отметил, что Россия несет ответственность за подписанное заявление и за те пункты, которые содержатся в этом заявлении. Напомним, в соглашении нет ни слова о статусе Карабаха.

Что касается соглашения в целом, то Лавров сказал: «Мы несем ответственность, я несу ответственность за эти свои слова, мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено»

По словам главы внешнеполитического ведомства России, в Москве видят, что в Армении сегодня создалась сложная внутриполитическая ситуация, однако 16 оппозиционных партий, по словам Лаврова, заявляют, что не собираются денонсировать это заявление.

Что касается вопроса азербайджанского журналиста о беженцах и армянских войсках, то Лавров подчеркнул: «Азербайджанские и армянские беженцы должны вернуться в свои традиционные места проживания».

По словам Лаврова, в соглашении четко прописано и о беженцах, и о выводе армянских войск, и обо всем этом лидеры Армении, Азербайджана и России четко договорились.

Добавим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что об особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи.

Отвечая на заявление стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франции, о том, что они ожидают от России большей ясности относительно условий полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также роли Турции в соглашении, министр иностранных дел России сказал, что удивлен этим заявлением, поскольку Москва тесно сотрудничает как с Вашингтоном, так и с Парижем по вопросу Карабаха, и это заявление США и Франции, по словам Лаврова, либо является результатом недостаточной информированности тех, кто делает такого рода заявления, либо просто является результатом недоразумений.

Высказывание пресс-секретаря Кремля имело несколько иной тон. «Москва в случае необходимости готова разъяснить США и Франции роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Нет сомнений, что если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе [США и Франция] нуждаются в разъяснениях, то эти разъяснения будут представлены», - заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что сегодня «по линии дипломатических ведомств по карабахским делам осуществляются регулярные контакты».

Отвечая на вопрос, есть ли у Парижа и Вашингтона основания для беспокойства по поводу карабахского урегулирования и усиления влияния Турции в различных региональных делах, Песков сказал: «Мы, безусловно, не хотели бы никак комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой Республикой. У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим».

Сегодня, касаясь главных итогов договоренностей по Нагорному Карабаху, пресс-секретарь президента России заявил, что самое ценное, что «пушки молчат» и люди не гибнут. «Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», - сказал Песков.

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