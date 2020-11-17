Россия приложит все усилия, чтобы не допустить пересмотра соглашения по Карабаху

Азербайджанский журналист попросил Лаврова прокомментировать вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что сегодня на повестке дня властей Армении стоит вопрос международного признания Карабаха.

Министр иностранных дел России вообще ничего не сказал о статусе Карабаха, лишь отметил, что Россия несет ответственность за подписанное заявление и за те пункты, которые содержатся в этом заявлении. Напомним, в соглашении нет ни слова о статусе Карабаха.

Что касается соглашения в целом, то Лавров сказал: «Мы несем ответственность, я несу ответственность за эти свои слова, мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено»

По словам главы внешнеполитического ведомства России, в Москве видят, что в Армении сегодня создалась сложная внутриполитическая ситуация, однако 16 оппозиционных партий, по словам Лаврова, заявляют, что не собираются денонсировать это заявление.

Что касается вопроса азербайджанского журналиста о беженцах и армянских войсках, то Лавров подчеркнул: «Азербайджанские и армянские беженцы должны вернуться в свои традиционные места проживания».

По словам Лаврова, в соглашении четко прописано и о беженцах, и о выводе армянских войск, и обо всем этом лидеры Армении, Азербайджана и России четко договорились.

Добавим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил , что об особом статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи.

Отвечая на заявление стран-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франции, о том, что они ожидают от России большей ясности относительно условий полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также роли Турции в соглашении, министр иностранных дел России сказал, что удивлен этим заявлением, поскольку Москва тесно сотрудничает как с Вашингтоном, так и с Парижем по вопросу Карабаха, и это заявление США и Франции, по словам Лаврова, либо является результатом недостаточной информированности тех, кто делает такого рода заявления, либо просто является результатом недоразумений.

Высказывание пресс-секретаря Кремля имело несколько иной тон. «Москва в случае необходимости готова разъяснить США и Франции роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Нет сомнений, что если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе [США и Франция] нуждаются в разъяснениях, то эти разъяснения будут представлены», - заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что сегодня «по линии дипломатических ведомств по карабахским делам осуществляются регулярные контакты».

Отвечая на вопрос, есть ли у Парижа и Вашингтона основания для беспокойства по поводу карабахского урегулирования и усиления влияния Турции в различных региональных делах, Песков сказал: «Мы, безусловно, не хотели бы никак комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турецкой Республикой. У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим».

Сегодня, касаясь главных итогов договоренностей по Нагорному Карабаху, пресс-секретарь президента России заявил, что самое ценное, что «пушки молчат» и люди не гибнут. «Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», - сказал Песков.