Присутствие миротворцев - необходимость. Оппозиция представила дорожную карту

Представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян отметил, что, по их мнению, с этой дорожной картой станет возможно извлечь максимальную выгоду из совместного заявления, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана.

В представленной Сагателяном дорожной карте говорится, что подписанное заявление уже является реальностью, фактом, и с этим следует считаться, а присутствие российских миротворцев в Карабахе является необходимостью.

«Трехстороннее заявление о прекращении огня является неприемлемым, но состоявшимся фактом, а размещение российских миротворцев в сложившихся условиях - необходимость. Мы расцениваем этот документ как заключенный за спиной народа унизительный договор о капитуляции. Однако все не закончено. Необходимо дипломатическим путем, посредством переговоров попытаться в сложившейся ситуации свести наши уступки к минимуму», - сказал представитель АРФД.

По мнению оппозиции, у премьер-министра Никола Пашиняна было два варианта выбора: либо он должен был немедленно уйти в отставку, либо Национальное собрание должно созвать заседание, чтобы отменить военное положение и сместить Пашиняна, после чего будет сформировано временное правительство национального согласия, за чем, по мнению политических сил, последуют новые парламентские выборы, в результате которых будет сформирована новая власть.

«Никол, уходи, Никол, уходи! Своей политикой, своей подписью ты отдал Арцах, ты отуречил Шуши, ты отдал освобожденную часть родины, ты сделал бессмысленной кровь, пролитую тысячами, ты отнял у нашего народа гордость десятилетий», - заявил в своем выступлении член АРФД Гегам Манукян.

Несколько оппозиционных партий, в том числе АРФ «Дашнакцутюн» Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения» и «Родина», уже несколько дней проводят митинги и шествия, требуя отставки премьер-министра Армении. Митинги начались после подписания трехстороннего заявления о прекращении войны, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России.

Между тем, выступая сегодня в парламенте, премьер-министр заявил, что он ответственен за произошедшее и понесет за него ответственность, однако он также поднимет вопросы, ответы на которые должны быть даны.