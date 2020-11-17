Алиев считает неприемлемым предоставление Карабаху какого-либо особого статуса

«Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана разных национальностей и вероисповеданий живут в мире, и армяне также будут жить в этих условиях», - сказал он.

Алиев сообщил, что карабахский конфликт вошел в стадию политического урегулирования, отметив, что Азербайджан решил вопрос военным путем.

«Как я ранее заявлял, есть военно-политический путь урегулирования этого конфликта, и Азербайджан показал это на поле боя», - сказал он.

27 сентября азербайджанская армия при поддержке Турции и джихадистов-наемников начала широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха. Добившись успеха на южном фронте, азербайджанцы оттуда вошли в Шуши. В результате совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября боевые действия были прекращены. Согласно соглашению, семь районов вокруг Нагорного Карабаха отошли Азербайджану, под его контролем осталась также часть районов самого Карабаха. В оставшейся части Нагорного Карабаха были размещены российские миротворцы.