США и Франция ожидают от России большей ясности относительно условий прекращения боевых действий в Карабахе

На вопрос о темах переговоров в Париже между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом американские дипломаты ответили так: «Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатель [Минской группы ОБСЕ] они [Франция] разделяют то же мнение, что и мы – мы остаемся приверженными роли сопредседателей Минской группы [в мирном процессе]».

По словам представителей Госдепартамента, главы внешнеполитических ведомств США и Франции «признали действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое уже фактически длится около недели, но также признали то, что есть еще много вопросов относительно параметров этого соглашения, требующих разъяснения со стороны России, в том числе относительно роли Турции и другим вопросам».