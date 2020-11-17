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Карабах

США и Франция ожидают от России большей ясности относительно условий прекращения боевых действий в Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Соединенные Штаты и Франция ожидают от России большей ясности относительно условий полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также роли Турции в соглашении. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявили высокопоставленные чиновники Госдепартамента США.

На вопрос о темах переговоров в Париже между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом американские дипломаты ответили так: «Они много говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатель [Минской группы ОБСЕ] они [Франция] разделяют то же мнение, что и мы – мы остаемся приверженными роли сопредседателей Минской группы [в мирном процессе]».

По словам представителей Госдепартамента, главы внешнеполитических ведомств США и Франции «признали действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое уже фактически длится около недели, но также признали то, что есть еще много вопросов относительно параметров этого соглашения, требующих разъяснения со стороны России, в том числе относительно роли Турции и другим вопросам».

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