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Карабах

Москва убеждена, что Ереван выполнит взятые на себя обязательства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва убеждена, что официальный Ереван выполнит обязательства, взятые на себя в заявлении, подписанном 10 ноября.

«Вчера президент Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня утром я говорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности, понимает, что подписалось под этими договоренностями, исходя из высших интересов своего народа, - сказал Лавров, добавив: - Я уверен, что целостность соглашения будет сохранена, и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы».

Лавров в своем сегодняшнем выступлении отметил, что в Москве видят, что вследствие подписания этого соглашения в Армении начались акции протеста, и даже понимают, что среди вышедших на улицы есть «искренние люди, которым обидно, что все так завершается на данном этапе». Однако вместе с тем он подчеркнул, что власти должны были в свое время объяснить населению, что невозможно бесконечно удерживать семь районов и их надо было возвращать.

Лавров сегодня также говорил о статусе Карабаха, отметив, что необходимо обсудить все вопросы, связанные со статусом, с учетом прав всех людей, как живущих там, так и тех, кто там жил и должен туда вернуться.

Напомним, что в подписанном 10 ноября документе никак не оговаривается статус Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана, в своем известном видео, смеясь, говорит, что вопроса статуса вообще не существует.

Министр иностранных дел России сегодня также заявил, что в ближайшие дни в Москву должны прибыть представители США и Франции, чтобы обсудить шаги, связанные с реализацией подписанного документа.

По его словам, Москва никоим образом не хочет дистанцироваться от своих американских и французских коллег по Минской группе ОБСЕ. «Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что Москва подтверждает ключевую роль Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования, не отказывается от нее.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Франции. В сообщении, распространенном пресс-службой МИД России, отмечается, что «Лавров в ходе разговора подчеркнул, что в основу договоренностей, изложенных в подписанном заявлении, легли принципы, разработанные сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что ни в Мадридских принципах, ни в Казанском документе не было пункта о выводе армянских войск из Шуши и Гадрута, а также о мосте, соединяющем Азербайджан с Нахичеваном через территорию Армении.

На сегодняшней пресс-конференции глава МИД России в очередной раз подчеркнул, что, согласно документу, в Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы, а границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничиваться теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована.

Вчера министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению Минобороны России, совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, он должен будет следить за соблюдением режима прекращения огня, собирать, обобщать и проверять всю информацию о нарушениях режима прекращения огня.

Через несколько часов после подписания соглашения официальные Баку и Анкара заявили, что в Карабахе будут не только российские, но и турецкие миротворцы, Москва несколько раз за день опровергла это с разных площадок.

Пресс-секретарь президента России сегодня в очередной раз заявил, что вопрос о турецких миротворцах даже не обсуждался и их размещение в Карабахе невозможно без согласия Еревана.

Добавим, что завтра, 13 ноября, российская делегация посетит Турцию для проведения переговоров о создании совместного мониторингового центра в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку. По его словам, местонахождение российско-турецкого центра в Карабахе будет определено в ходе переговоров с властями Азербайджана.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил заявления официальных Анкары и Баку о том, что турецкие военные вместе с российскими военными будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

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