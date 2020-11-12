Москва убеждена, что Ереван выполнит взятые на себя обязательства

«Вчера президент Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня утром я говорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности, понимает, что подписалось под этими договоренностями, исходя из высших интересов своего народа, - сказал Лавров, добавив: - Я уверен, что целостность соглашения будет сохранена, и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы».

Лавров в своем сегодняшнем выступлении отметил, что в Москве видят, что вследствие подписания этого соглашения в Армении начались акции протеста, и даже понимают, что среди вышедших на улицы есть «искренние люди, которым обидно, что все так завершается на данном этапе». Однако вместе с тем он подчеркнул, что власти должны были в свое время объяснить населению, что невозможно бесконечно удерживать семь районов и их надо было возвращать.

Лавров сегодня также говорил о статусе Карабаха, отметив, что необходимо обсудить все вопросы, связанные со статусом, с учетом прав всех людей, как живущих там, так и тех, кто там жил и должен туда вернуться.

Напомним, что в подписанном 10 ноября документе никак не оговаривается статус Нагорного Карабаха, а президент Азербайджана, в своем известном видео, смеясь, говорит, что вопроса статуса вообще не существует.

Министр иностранных дел России сегодня также заявил, что в ближайшие дни в Москву должны прибыть представители США и Франции, чтобы обсудить шаги, связанные с реализацией подписанного документа.

По его словам, Москва никоим образом не хочет дистанцироваться от своих американских и французских коллег по Минской группе ОБСЕ. «Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что Москва подтверждает ключевую роль Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования, не отказывается от нее.

Вчера вечером состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Франции. В сообщении, распространенном пресс-службой МИД России, отмечается, что «Лавров в ходе разговора подчеркнул, что в основу договоренностей, изложенных в подписанном заявлении, легли принципы, разработанные сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что ни в Мадридских принципах, ни в Казанском документе не было пункта о выводе армянских войск из Шуши и Гадрута, а также о мосте, соединяющем Азербайджан с Нахичеваном через территорию Армении.

На сегодняшней пресс-конференции глава МИД России в очередной раз подчеркнул, что, согласно документу, в Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы, а границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничиваться теми географическими координатами, которые будут определены для расположения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована.

Вчера министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению Минобороны России, совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, он должен будет следить за соблюдением режима прекращения огня, собирать, обобщать и проверять всю информацию о нарушениях режима прекращения огня.

Через несколько часов после подписания соглашения официальные Баку и Анкара заявили, что в Карабахе будут не только российские, но и турецкие миротворцы, Москва несколько раз за день опровергла это с разных площадок.

Пресс-секретарь президента России сегодня в очередной раз заявил, что вопрос о турецких миротворцах даже не обсуждался и их размещение в Карабахе невозможно без согласия Еревана.

Добавим, что завтра, 13 ноября, российская делегация посетит Турцию для проведения переговоров о создании совместного мониторингового центра в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку. По его словам, местонахождение российско-турецкого центра в Карабахе будет определено в ходе переговоров с властями Азербайджана.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил заявления официальных Анкары и Баку о том, что турецкие военные вместе с российскими военными будут участвовать в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.