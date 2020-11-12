Представители США и Франции вскоре прибудут в Москву для обсуждения соглашения по Карабаху - Лавров

Делегации Франции и США в ближайшее время прибудут в Москву для обсуждения шагов по реализации соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва никоим образом не хочет дистанцироваться от своих американских и французских коллег по Минской группе ОБСЕ. «Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что Москва подтверждает ключевую роль Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования, не отказывается от нее.

Ранее Москва призналась, что две из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, являющейся единственной посреднической миссией по урегулированию карабахского конфликта, США и Франция, не участвовали в подготовке соглашения о прекращении огня.

Накануне официальный Париж, приветствуя решение о прекращении огня в зоне конфликта, обратился к пунктам, не вошедшим в текст соглашения Пашинян-Алиев-Путин, в том числе к будущему статусу Нагорного Карабаха. «Обсуждения между двумя сторонами должны быть немедленно возобновлены. В частности, они должны решить вопрос о возвращении людей, перемещенных в результате конфликта в последние недели, и определить будущий статус Нагорного Карабаха», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.