Лавров заверил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Никакие турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров [Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе]», - сказал он.

Лавров добавил, что ознакомился с заявлениями министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и главы Минобороны Турции Хулуси Акара, что «турецкие миротворцы будут работать на тех же основаниях, что и россияне». «Речь идет исключительно о том самом центре, который будет работать стационарно без выездных миссий. В этом центре действительно российско-турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах», - указал он.

Министр также подчеркнул, что деятельность турецких наблюдателей будет ограничена лишь создаваемым в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. «Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ указал на то, что накануне был подписан меморандум на уровне министров обороны России и Турции. «Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, в том числе беспилотники, которые позволяют определить ситуацию на земле в Карабахе и определять, какая сторона соблюдает, а какая нарушает режим прекращение огня», - продолжил он.

По словам Лаврова, нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху.