Помпео в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном призвал выполнять обязательства по прекращению огня

«Госсекретарь призвал лидеров двух стран выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня и приступить к поиску дипломатического решения карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Помпео подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения. Он также отметил важность полноценного выполнения соглашения о прекращении огня, согласованного в Москве 10 октября и подтвержденного в заявлении, сделанном в Париже 17 октября, в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля и президента России Владимира Путина от 1 октября.

Ранее, на прошлой неделе, Майк Помпео провел отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, после чего стороны вновь заявили, что готовы установить гуманитарное прекращение огня для выноса тел погибших и обмена военнопленными. Это была уже третья попытка прекращения огня, которая, фактически, также осталась лишь на бумаге.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в прямом эфире в Facebook заявил, что ожидает реакции из Вашингтона «по вопросу нарушения Азербайджаном режима прекращения огня». «Я надеюсь, что официальный представитель США ответит на вопрос, узнали ли они, в результате чьих действий был нарушен режим прекращения огня, если узнали, какие последствия будут для нарушившей стороны», - сказал премьер-министр.