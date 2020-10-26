Премьер-министр Армении ожидает от США реакции «по вопросу нарушения Азербайджаном режима прекращения огня»

В то же время он отметил, что не знает, как отреагирует президент США, автор этой инициативы, на провал прекращения огня, и сообщил, что после полуночи провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и прямо сказал ему, что поскольку это для них первое перемирие, а для сторон - третье, он может примерно прогнозировать, что произойдет завтра.

«Я сказал, что завтра с большой вероятностью режим прекращения огня не будет поддерживаться, и с большой вероятностью Азербайджан скажет, что это армянская сторона нарушила режим прекращения огня», - отметил Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что главный вопрос, который он поставил перед госсекретарем США, был следующим: а) если перемирие не состоится, как вы выясните, кто виноват в этом и б) какие последствия будет иметь нарушение режима прекращения огня для стороны, нарушившей его?

«Не считаю корректным говорить, что ответил г-н Помпео. Я надеюсь, что официальный представитель США ответит на вопрос, узнали ли они, в результате чьих действий был нарушен режим прекращения огня, если узнали, какие последствия будут для нарушившей стороны», - сказал Пашинян, добавив, что ответы на эти вопросы важны и в том смысле, в каком мире мы живем.

«Представляете ситуацию, когда усилия президентов России, США и Франции по установлению перемирия и поиску дипломатического решения безрезультатны. При этом они искренне хотят, чтобы перемирие было утверждено, потому что они ставят свои подписи под всем этим. В случае с США вопрос еще больше обостряется, поскольку в этой стране сейчас предвыборная кампания и, по сути, речь идет о способностях президента Трампа влиять на международную ситуацию. Если США, Россия и Франция не могут установить перемирие в зоне этого конфликта, это означает, что мы сейчас находимся в совершенно другом мире, и нужно понять, что собой представляет этот мир. Я не утверждаю, что это так, потому что мы еще надеемся, что усилия трех президентов дадут конкретные результаты», - сказал премьер-министр.

«Все это время мы проявляли максимальную гибкость, в результате пришли к выводу, что Азербайджан хочет не урегулирования вопроса, а капитуляции Карабаха», - сказал премьер, добавив, что армянский народ готов даже на «болезненные компромиссы», но ни в коем случае не на капитуляцию.

Следовательно, по его словам, армянский народ должен найти ресурсы для защиты собственных интересов, чтобы требованем Азербайджана была не капитуляция Карабаха, а компромисс.

Никол Пашинян вновь заявил, что Азербайджан не был готов и сейчас на фоне этой военной ситуации не готов к компромиссам.

По его словам, каждый армянин в этой ситуации должен понять, что час роковой и что урегулирование карабахского вопроса зависит от него.

Сегодня после вступления в силу режима прекращения огня в 08:00 по местному времени в направлении Мартуни была применена военная авиация. Позже, примерно в 13:50, по данным Армии обороны Карабаха, Азербайджан также выпустил ракеты из РСЗО Смерч» по селу Зардарашен Мартунинского района.

За несколько минут до согласованного прекращения огня Азербайджан объявил, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции в южном направлении.

Информацию опровергла пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.