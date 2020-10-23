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Карабах

Госсекретарь США обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана необходимые шаги для прекращения огня

США -- Госсекретарь США Майк Помпео (справа) и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, Вашингтон, 23 октября 2020 г.

Госсекретарь США обсудил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана необходимые шаги для прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Об этом Майк Помпео написал на своей странице в Twitter после отдельных встреч с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

«Обе стороны должны установить прекращение огня и вернуться к содержательным переговорам», - написал госсекретарь США.

В распространенном Госдепартаментом официальном сообщении говорится, что Майк Помпео подчеркнул необходимость прекращения насилия и защиты гражданского населения.

«Госсекретарь также подчеркнул важность начала содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хельсинкского акта - неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов», - отмечается в сообщении.

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