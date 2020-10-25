США: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с понедельника

По сообщению Госдепартамента США, официальные Ереван и Баку договорились о прекращении огня в гуманитарных целях, которое вступит в силу с 8 часов утра по местному времени 26 октября.

«Соединенные Штаты провели интенсивные переговоры с министрами иностранных дел двух стран и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному урегулированию карабахской проблемы», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом 24 октября подтвердили согласие своих стран реализовать соглашение о гуманитарном прекращении огня, достигнутое в Москве 10 октября, а затем при посредничестве Франции - 17 октября в соответствии с совместным заявлении президента США Дональда Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября.