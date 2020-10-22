Уничтожены военные инфраструктуры Азербайджана

Ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была относительно стабильно-напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские бои. В настоящее время бои локального значения идут на всех направлениях линии фронта. Азербайджан также осуществил попытки диверсионных проникновений на центральном направлении, которые были успешно пресечены частями Армии обороны», - утром сообщил Ованнисян.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня выступил с видеообращением с окраин Агдама, в котором призвал идти на передовую. «Я хочу, чтобы единство, которое сегодня существует, сохранилось. Я хочу, чтобы вы все осознали, что от вас зависит будущее нашей нации. Я хочу, чтобы вы как можно скорее исполнили свой долг перед своей Родиной, по возможности, на передовой. Вас ждут на границе как никогда. С честью исполните свой патриотический долг. Это отечественная война».

Вчера подобный призыв озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что Армения произвела пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян назвала это заявление «абсолютной чушью и циничной ложью», отметив: «С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет».