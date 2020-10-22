«С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет», - подчеркнула пресс-секретарь.
Армения отрицает пуск баллистических ракет со своей территории
«Заявление азербайджанской стороны о том, что с территории Армении был произведён пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью», - на своей странице в Facebook сегодня написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
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