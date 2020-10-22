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Карабах

Армия обороны Карабаха: Попытки диверсионных проникновений на центральном направлении были успешно пресечены

(архивная фотография)

Ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была относительно стабильной и напряженной. На некоторых участках продолжались артиллерийские бои.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха.

«В настоящее время бои локального значения идут на всех направлениях линии фронта. Помимо очаговых боев противник осуществил попытки диверсионных проникновений на центральном направлении, которые были успешно пресечены частями Армии обороны.

Подразделения Армии обороны успешно пресекают намерения противника изменить оперативную обстановку в свою пользу и продолжают выполнять поставленную перед ними боевую задачу», - говорится в сообщении.

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