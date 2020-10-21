Говорить о каком-либо дипломатическом решении карабахского вопроса бессмысленно, по крайней мере на этом этапе - Пашинян

Карабахский вопрос, по крайней мере, на этом этапе и начиная с этого этапа еще долгое время, по сути, не будет иметь дипломатического решения, и все надежды, предложения, размышления о том, что надо найти дипломатическое решение, следует считать законченными. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы много раз говорили, что готовы решить этот вопрос путем компромиссов. Но с чем мы согласны или могли быть согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе», - отметил он.

Премьер-министр очень высоко оценил сотрудничество и взаимодействие Армении и России, отметив, что они чувствуют поддержку России как союзника Армении и армянского народа. В этой ситуации, по его словам, задача армянской стороны – бороться до конца.

«Независимо от того, что произойдет, нужно бороться за права нашего народа. Сегодня в контексте вышеупомянутой позиции Азербайджана бороться за права нашего народа означает, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины, и в случае эффективной организации этого процесса мы в конце концов сможем добиться приемлемого для нас дипломатического решения, потому что, по сути, Азербайджан сегодня говорит, что не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, - сказал Никол Пашинян, обратившись с призывом: - Нужно бороться до тех пор, пока не станет возможно дипломатическим путем добиться какого-либо приемлемого варианта, причем я говорю об окончательном решении вопроса».



Лидер Армении призвал мэров, глав сел и общин организовать добровольческие отряды, которые будут находиться в подчинении Генштаба ВС.

Премьер-министр представил также ситуацию на передовой: «Да, на передовой создалась довольно сложная, довольно трудная ситуация, по всему югу Арцаха идут боевые действия, и здесь есть один очень важный нюанс: наши наблюдения показывают, что противник уже бросает в бой свои последние резервы, да, их ресурсы очень и очень велики, но наши героические солдаты причиняют им потери неописуемых объемов».