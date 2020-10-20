По словам Пескова, работа по урегулированию карабахского конфликта продолжается

«Продолжается работа для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс переговоров в политико-дипломатическое русло. Большего я сказать вам не могу», - сказал Песков.

Вчера лидеры Армении и Азербайджана заявили, что готовы начать переговоры в Москве вокруг сложившейся ситуации, однако более четкой информации о том, когда состоится подобная встреча, пока нет. Известно лишь, что 23 октября госсекретарь США Майк Помпео проведет в Вашингтоне отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

Напомним, вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обеспечения прекращения огня необходимо согласовать механизмы контроля и что Москва работает в этом направлении с военными ведомствами Армении и Азербайджана.

Что касается террористов, которых Турция продолжает перебрасывать в Карабах, то в Совете Федерации России считают, что для вмешательства России необходимы определенные шаги. «Для того, чтобы Россия провела антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, необходимо, чтобы Армения официально обратилась к России», - сегодня сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее, напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что то обстоятельство, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвуют прибывшие из Сирии боевики, дает России право провести антитеррористическую операцию в регионе.

По словам Косачева, этот шаг невозможен без официального запроса Еревана и тщательной оценки ситуации. «Должны быть оценены достоверность, опасность и риски, возникающие в связи с этим. Естественно, должно быть официальное обращение Армении, а не заявление о том, что у России есть основания сделать это», - сегодня заявил российский сенатор.

Это же основание неоднократно озвучивали российские эксперты и комментаторы. Официальная Москва после начала войны в Карабахе несколько раз выражала свою озабоченность по поводу участия в войне тысяч наемников, переброшенных в Карабах из Сирии и Ливии. Даже глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в боевых действиях в Карабахе участвуют тысячи радикалов из международных террористических организаций, базирующихся на Ближнем Востоке.

Вместе с тем заметно, что тема террористов в последние дни более пассивно обсуждается в эфирах политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах, находящихся под контролем Кремля.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к войне в Карабахе. Согласно этому опросу, около 71% россиян одинаково относятся к воюющим сторонам. Армении симпатизируют 12% россиян, а Азербайджану - 2%. И это при том, что Баку тратит большие деньги на публикацию проазербайджанских материалов на российском телевидении и в прессе.