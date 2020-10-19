Пашинян и Алиев заявили, что готовы поехать в Москву для переговоров по Карабаху

Об этом Никол Пашинян и Ильхам Алиев сказали сегодня в ходе отдельных интервью российскому информагентству ТАСС.

«Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретится, поговорить», - сказал премьер-министр Армении.

Президент Азербайджана, отвечая на тот же вопрос: готов ли он поехать в Армению на встречу с армянской стороной, сказал, что представители Баку готовы встретиться в Москве или в любом другом месте.

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», - сказал Алиев, в то же время подчеркнув, что он такого приглашения пока не получал.

Касаясь урегулирования проблемы, Алиев заявил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования. «Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это», - сказал президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что армянская сторона в прошлом несколько раз отступалась от достигнутых соглашений. «В последний момент они отказались от возврата Кельбаджара и Лачина, а другие пять районов были давно согласованы, и мы уже обсуждали вопрос, когда будут возвращены Кельбаджар с Лачином, то есть мы обсуждали сроки. В том, что этот вопрос решен, не было сомнений ни у меня, ни у Минской группы, думаю, бывшие сопредседатели Минской группы, которые тогда участвовали в этом, могут это подтвердить. Но потом армянская сторона сделала шаг назад, и вопрос передачи Кельбаджара с Лачином повис в воздухе», - сказал Алиев.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что для армянской стороны на всех этапах ключевым был и остается вопрос статуса Нагорного Карабаха. «Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса, - согласно ТАСС, сказал он и добавил: - Если нет готовности с другой стороны, мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе».

В интервью российскому информагентству оба лидера были единодушны лишь в одном вопросе. Когда журналист поинтересовался, согласны ли они на то, чтобы в регион вошли российские миротворцы или наблюдатели, и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян ответили, что этот вопрос должен быть решен с участием всех трех сопредседателей Минской группы – России, США и Франции.