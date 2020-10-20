Зограб Мнацаканян 23 октября отбудет в США для встречи с Майком Помпео

23 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отбудет в США для встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, сейчас идет подготовка к этому визиту.

«Ведется работа по организации встречи министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с госсекретарем США Помпео 23 октября. На данный момент могу только подтвердить, что подобная работа ведется», - сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Большая часть повестки дня встречи будет посвящена карабахской войне.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в тот же день также встретится с Майком Помпео.

О возможности трехсторонней встречи Мнацаканян-Помпео-Байрамов написало издание Politico, однако официального подтверждения этому нет.

«У меня нет информации о встрече в этом формате или о ее подготовке», - отметила Анна Нагдалян.