Главы МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Помпео, представляющие страны–сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами.

«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты – как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, – а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», - подчеркнули главы МИД трех стран-сопредседателей.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран–сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября с.г., министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

«Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран-членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», - говорится в заявлении.