Карабахский вопрос наконец-то обсудили Путин и Эрдоган, в ОДКБ «активно обсуждают» тему миротворцев

Вчера вечером, впервые с начала войны в Нагорном Карабахе, ситуацию в зоне конфликта и вокруг него обсудили президенты России и Турции, причем по инициативе турецкой стороны.

Кремль вчера вечером сообщил, что лидеры России и Турции провели телефонный разговор и подробно обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно официальному сообщению Кремля, в ходе телефонного разговора с обеих сторон была подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Кремль сообщает, что президент России также выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Других подробностей не сообщается, а Анкара и Баку продолжают утверждать, что боевиков в Карабахе нет.

В заявлении Кремля также отдельно отмечается: «Путин выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта».

Напомним, что Турция действительно является членом Минской группы, однако в качестве посредников в переговорах участвуют только три страны-сопредседателя - США, Франция и Россия. В соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях также включен пункт о неизменности формата переговоров, и глава МИД Азербайджана подписал этот документ.

В Москве активные обсуждения по вопросу войны в Карабахе продолжаются на разных площадках. Напомним, вчера в интервью нескольким российским СМИ глава МИД России заявил, что лучший механизм для поддержания режима прекращения огня - это миротворцы или, еще лучше, как подчеркнул Сергей Лавров, российские военные наблюдатели.

Вопрос миротворцев сегодня затронул и пресс-секретарь президента России. «Первостепенный вопрос здесь - как смотрят на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и кого бы то ни было возможно только с согласия обеих сторон», - заявил Дмитрий Песков.

Вопрос размещения миротворцев, или, как сказал глава МИД России, военных наблюдателей, также рассматривает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в организации активно обсуждается вопрос отправки миротворцев в Карабах.

Вчера пресс-секретарь организации подчеркнул, при каких условиях это возможно. В случае обращения в ОДКБ могут быть задействованы миротворческие силы в зоне нагорно-карабахского конфликта, при наличии решения Совета коллективной безопасности ОДКБ и только при условии получения соответствующего мандата от Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов также сказал ТАСС, что на это должно быть согласие конфликтующих сторон.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Таджикистан, союзник Азербайджана Беларусь и тюркоязычные Казахстан и Кыргызстан.