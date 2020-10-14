Лавров счел правильным отправить в Карабах военных наблюдателей из России - СМИ

Согласно договоренностям, которые изначально обсуждались сторонами для решения конфликта в Нагорном Карабахе, в регион предлагалось ввести миротворцев, но теперь будет достаточно военных наблюдателей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, передает РБК.

«Сейчас даже не миротворцы, военные наблюдатели — их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы абсолютно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами [Арменией и Азербайджаном]», — отметил Лавров.

Российский министр назвал возможным политическое урегулирование конфликта. По его словам, страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению районов вокруг Карабаха с соблюдением гарантий безопасности и при обеспечении «надежной связи» между Арменией и регионом до того, как будет определен его окончательный статус.

По словам Лаврова, первый этап договоренностей предполагал освобождение пяти районов вокруг Карабаха, разблокировку коммуникаций, экономических связей, транспортных контактов и развертывание миротворцев, а второй — освобождение еще двух районов и определение окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что отправка миротворцев в Карабах возможна только с согласия Баку и Еревана.