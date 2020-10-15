ОДКБ активно обсуждает вопрос миротворческой миссии в Карабаха - Зась

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Минске встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил с ним вопрос запланированного в Москве 2 декабря саммита ОДКБ.
По словам Зася, они обсуждали ситуацию на пространстве ОДКБ, которая обострилась вследствие событий в Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Беларуси.
«Идет активное обсуждение миротворчества в этом регионе [Нагорном Карабахе - ред.]», - сказал Зась.
По словам генсека ОДКБ, повестка московского саммита уже составлена, она будет очень насыщенной, и сейчас стороны согласовывают ее отдельные пункты.
Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Станислав Зась выразил надежду, что московский саммит пройдет не дистанционно, а в формате непосредственного участия руководителей стран ОДКБ.
«Так было бы правильно, учитывая ту сложную ситуацию, которая сложилась в преддверии саммита», - сказал генсек ОДКБ