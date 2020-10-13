В ходе боевых действий с армянской стороны погибли 532 военнослужащих

Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовала имена 17 погибших военнослужащих. В то же время оборонное ведомство Карабаха сообщило, что в опубликованных вчера и сегодня списках погибших военнослужащих содержался ряд неточностей, выяснилось, что 10 включенных в списки военнослужащих оказались живы.

Всего вследствие возобновления с 27 сентября боевых действий в зоне карабахского конфликта погибло 532 армянских военнослужащих. Азербайджан свои военные потери не публикует, мотивируя это «военной тайной».

Хотя ночь была относительно спокойной, однако утром Министерство обороны сообщило, что сегодня утром Азербайджанские ВС возобновили действия, сопровождаемые активным ракетно-артиллерийским огнем, на южном, северном и северо-восточном направлениях, они особенно активны на северо-восточном участке линии фронта.

Согласно официальным армянским источникам, ночь в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт прошла неспокойно. По данным Службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха, Азербайджан продолжал бомбить мирные населенные пункты, нарушая гуманитарное прекращение огня. Были нанесены удары по гражданским объектам. В Мартакерте сгорела одна квартира. Погибших и раненых нет.

По данным той же службы, только в Степанакерте уже обнаружено около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства.

А по данным Минобороны Азербайджана, минувшей ночью ситуация на передовой была напряженной на агдамском и физулинско-гадрутском направлениях.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении опровергает обвинения азербайджанской стороны в том, что Армения, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, открыла огонь по мирным жителям Тертерского, Агдамского и Горанбойского районов.

«Этой откровенно лживой информацией азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий в отношении мирных населенных пунктов», - написала Шушан Степанян, опровергнув также информацию азербайджанской стороны о том, что армянские вооруженные силы держат под огнем Агджабедский район.

Согласованное на прошлой неделе в Москве соглашение о гуманитарном прекращении огня, фактически, уже четвертый день не соблюдается, вследствие чего вывоз тел погибших и обмен пленными не осуществляется. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.

По данным армянской стороны, в Нагорном Карабахе с 27 сентября и до сих пор погиб как минимум 31 мирный житель. Азербайджан сообщает о гибели 41 гражданского лица.