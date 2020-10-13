По словам Ваграма Погосяна, с раннего утра обстреливаются мирные населенные пункты

По словам пресс-секретаря лидера Нагорного Карабаха Ваграма Погосяна, Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного прекращения огня и с раннего утра вновь начал широкомасштабные военные действия по всей линии фронта.

По словам Погосяна, из артиллерии также обстреливаются мирные населенные пункты.

«Вместе с армейскими подразделениями в активных боевых действиях с азербайджанской стороны принимают участие несколько тысяч наемников-террористов. Армия обороны Карабаха ведет тяжелые бои, пытаясь пресечь наступательные действия противника», - написал в Facebook пресс-секретарь лидера Карабаха.

Погосян со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям Карабаха также сообщил, что ночь прошла неспокойно в городах Аскеран, Мартуни и Мартакерт.

«Азербайджан продолжал бомбить населенные пункты Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], нарушая режим прекращения огня, объявленный 10 октября в гуманитарных целях. Ночью обстреливались гражданские объекты. В Мартакерте сгорела одна квартира. Погибших и раненых нет», - отметил пресс-секретарь лидера Карабаха.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает об обстреле ее населенных пунктов вооруженными силами Армении, в частности, Тертерского и Агджабединского районов, что армянская сторона категорически отрицает.