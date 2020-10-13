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Карабах

Утром Азербайджан возобновил боевые действия – военные власти Карабаха

(архивная фотография)

В ночь на вторник в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нагорного Карабаха.

«Утром противник возобновил свои действия, сопровождаемые активным ракетно-артиллерийским огнем, на южном, северном и северо-восточном направлениях. Противник особенно активен на северо-восточном участке линии фронта», - говорится в сообщении.

«Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха на всех направлениях предпринимают соразмерные действия по подавлению огня противника и срыву его планов, держа под контролем оперативно-тактическую обстановку», - говорится в сообщении.

Между тем, в Министерстве обороны Армении опровергли заявления азербайджанской стороны об обстрелах Тартарского района.

На своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал: «Этой откровенно лживой информацией азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий в отношении мирных населенных пунктов».

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