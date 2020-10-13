Продолжается официальный визит главы МИД Армении в Москву

Он был запланирован заранее, однако война в Нагорном Карабахе внесла коррективы в его повестку, и в Москве Мнацаканян в основном обсуждает ситуацию в Карабахе.

Вчера Мнацаканян встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, а сегодня встречается с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Встреча проходит в Доме приемов МИД России.

8 октября сопредседатели в Женеве встретились с главой МИД Азербайджана, а два дня назад провели с ним также телефонный разговор.

Эксперты ожидали, что на этой неделе уже продолжатся переговоры по карабахской проблеме.

Министр обороны России Сергей Шойгу вчера в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром выразил озабоченность сообщениями о переброске в Нагорный Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Об этом сегодня сообщили журналистам в Минобороны России.

Турецкая сторона в сообщении, распространенном вчера после телефонного разговора, эту тему не затронула. В сообщении Минобороны Турции лишь отмечалось, что Акар «вновь выразил свою поддержку Азербайджану и заявил, что Армения должна незамедлительно вывести свои войска с оккупированных территорий».

В военном ведомстве России также подчеркивают, что Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своими коллегами из различных стран по этому вопросу, в том числе с коллегами из Турции.

После того, как вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал конфликтующие стороны прекратить огонь и пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву, российская сторона значительно активизировала свои усилия: переговоры и обсуждения по карабахской проблеме проходят на разных площадках.

В частности, сегодня в Москве заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, чтобы обсудить ситуацию в Карабахе и шаги, необходимые для соблюдения режима гуманитарных прекращения огня.

В распространенном МИД России пресс-релизе говорится, что на встрече были рассмотрены возможные шаги, направленные на выполнение договоренностей об установлении гуманитарного прекращения огня, достигнутых в ходе встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве 10 октября. О каких именно механизмах идет речь, не указывается.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сегодня стороны карабахского конфликта использовать достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня для того, чтобы перевести урегулирование проблемы в политическое русло.