«Необходимо остановить военные действия» - Мнацаканян на встрече с Лавровым

Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Нагорном Карабахе. Как сказал сам Мнацаканян, война, конечно же, изменила повестку дня визита в Москву, и главный вопрос в этой повестке - война в Карабахе.

Сегодня на встрече с Лавровым Мнацаканян подробно перечислил ущерб, нанесенный Карабаху в результате войны, продолжающейся несмотря на гуманитарное прекращение огня. Погибли мирные жители, более сотни ранены, большой ущерб нанесен жилым зданиям и инфраструктуре Карабаха.

Министр иностранных дел России, при посредничестве которого 9-10 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры, которые продлились 11 часов и по итогам которых был опубликован документ о гуманитарном прекращении огня, сегодня заявил, что соглашение о прекращении огня нарушается. «Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», – сказал Лавров.

Добавим, что сегодня Зограб Мнацаканян обсудит карабахскую проблему также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

8 октября в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ встретился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Кроме того, вчера сопредседатели Минской группы ОБСЕ разговаривали с Байрамовым по телефону. На данный момент нет официальной информации о том, продолжатся ли переговоры в трехстороннем формате и приедет ли Байрамов в Москву. Известно лишь, что Мнацаканян будет находиться в Москве до 14 октября.

Напомним, 9 октября в Москве прошли консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны подписали краткий документ о прекращении огня в гуманитарных целях. В документе, среди прочего, отмечается, что стороны согласились начать субстантивные, то есть, содержательные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.