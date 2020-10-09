Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС представил события вокруг Карабаха

На проходящем в Ереване заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перед тем как перейти к вопросам повестки, премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул продолжающиеся в Нагорном Карабахе боевые действия - сначала на встрече в узком, а затем и в расширенном составе.

Премьер-министр представил главам правительств четырех из пяти стран-членов ЕАЭС события, происходящие вокруг Нагорного Карабаха, обвинив Азербайджан в развязывании широкомасштабной войны против Карабаха при поддержке Турции. Пашинян подчеркнул, что военные действия ведутся с применением всех видов новейшего вооружения, которое направлено не только против Нагорного Карабаха, но и против территории Республики Армения.

«Мы расцениваем эти действия как азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа. Наш народ встал перед серьезным вызовом. Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха. Имеется множество убитых и раненых. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха – Степанакерт», - сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Он сообщил, что в военных действиях также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии.

«Этот факт был подтвержден официальными заявлениями руководителей стран сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, а также многочисленными публикациями в самых авторитетных международных изданиях. Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и во всем мире», - подчеркнул премьер.

Никол Пашинян сказал, что армянская сторона верна принципу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готова к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече в расширенном составе глава правительства России Михаил Мишустин также коснулся событий в Нагорном Карабахе, выразив соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Российский премьер отметил важность прекращения боевых действий.

«Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать – совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал Мишустин.