Премьер-министр Армении ожидает, что Франция признает независимость Карабаха

«Ожидаю, что президент Франции и Франция признают независимость Нагорного Карабаха. Выраженная президентом Франции Эмманюэлем Макроном обеспокоенность не имеет иного варианта решения, поскольку все это может перерасти в большую гуманитарную катастрофу, которая может распространить свои террористические лучи и волны в нашем регионе в более широком смысле. И, конечно же, это прямая угроза глобальной безопасности с учетом фактора и политики Турции. Я действительно ожидаю, что Франция прямо признает независимость Нагорного Карабаха», - сказал Пашинян, подчеркнув, что армянский народ, Армения и Нагорный Карабах удовлетворены откровенной, честной и правдивой позицией президента Франции.
«Произошло следующее: Азербайджан начал нападение, широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха, и эта война началась при поддержке и непосредственном участии Турции. Турция также перебросила наемников и террористов из Сирии в Азербайджан, чтобы они со стороны Азербайджана воевали против Карабаха. И теперь, в данный момент армяне Карабаха находятся в экзистенциальной опасности, перед лицом угрозы геноцида, перед лицом террористической атаки. Сегодня мирные города и гражданская инфраструктура, в том числе столица Нагорного Карабаха Степанакерт, подвергаются круглосуточным ракетным обстрелам. И в этой ситуации, когда Карабах встал перед угрозой гуманитарного кризиса и геноцида, я призываю во-первых европейское сообщество, международное сообщество осудить азербайджано-турецкое террористическое нападение», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра, подчеркнул Пашинян.
«То, что сейчас происходит в Карабахе, является тому доказательством, ведь что это значит, почему террористы пришли в Карабах, и почему мирные населенные пункты подвергаются круглосуточным ракетным обстрелам? И я говорю, что спустя сто лет Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику геноцида армянского народа. При этом для меня очевидно, что у этого есть конкретная геополитическая причина, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути экспансии Турции на север, восток и юго-восток», - продолжил премьер-министр.
На замечание журналиста о том, что в регионе есть другой крупный актор - Россия, и вопрос, о чем он попросил у президента России, Пашинян ответил: «Прежде всего, мы находимся в постоянном контакте с президентом Российской Федерации. У России здесь несколько ролей. Во-первых, это страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а во-вторых, у России есть определенные обязательства в сфере безопасности. У Армении и России стратегические союзнические отношения в сфере безопасности. В этом смысле у России есть определенные обязательства перед Республикой Армения по обеспечению безопасности, и вчера президент Российской Федерации публично заявил, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности перед Республикой Армения».
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