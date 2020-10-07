«Я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении» - Путин

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», - касаясь развернувшихся в Нагорном Карабахе военных действий, сегодня заявил президент России Владимир Путин.

«События в Карабахе - это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это территории, на которых проживают не чужие нам люди», - заявил российский лидер.

В интервью государственному телевидению России Путин также отметил, что очевидно, что конфликт в ближайшее время не будет разрешен, но все равно в очередной раз призвал стороны к прекращению огня.

Обращаясь к союзническим обязательствам России перед Арменией, президент России сказал: «Армения – член ОДКБ, и перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства».

Говоря об отношениях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президент России отметил: «Я в постоянном живом, рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает».