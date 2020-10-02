Макрон призывает партнеров по НАТО противостоять поведению Турции

Как известно, Турция отрицает причастность наемников к боевым действиям в зоне карабахского конфликта.

«Теперь у нас есть информация, которая показывает, что сирийские боевики сирийских джихадистских группировок перебрались в Газиантеп [город на юго-востоке Турции, бывший Айнтап], чтобы добраться до военного театра в Нагорном Карабахе», - Макрон заявил репортерам по прибытию на вчерашний саммит ЕС в Брюсселе.

«Это очень серьезный новый факт, который меняет ситуацию», - заявил французский лидер.

Как сообщает агентство France-Presse, сегодня Макрон потребовал от Турции объяснить прибытие боевиков-джихадистов в Азербайджан и призвал НАТО противостоять действиям своего союзника.

«Красная линия пересечена, что недопустимо. Я призываю всех партнеров по НАТО противостоять поведению члена НАТО», - сказал он.

Ранее в четверг президенты государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, Франции и России – призвали к немедленному прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.