В Армении и Карабахе 21 погибший и 93 раненых среди мирного населения - Ованнисян

Он отметил, что авиаудары по церкви Сурб Аменапркич Газанчецоц в Шуши были нанесены вооруженными силами Азербайджана преднамеренно.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана опровергло свою причастность к этим ударам.

В целом, по словам Ованнисяна, в Армении и Карабахе 20 погибших, не считая одного погибшего на территории Армении, и 93 раненых среди мирного населения. По данным Армянского объединенного информационного центра, было повреждено 5800 гражданских объектов, зданий и сооружений.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сегодня утром сообщила об обстрелах с армянской стороны, в частности о разрушениях в Бардинском районе, а также о пострадавших. По данным азербайджанской стороны, на сегодняшний день в Азербайджане погиб 31 мирный житель, 154 были ранены, повреждено 133 гражданских объекта и 928 домов.

Что касается раненных в Шуши журналистов, то представитель Минобороны сообщил, что состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Касаясь случая, о котором сегодня сообщил премьер-министр Никол Пашинян, когда среди солдат распространялась ложная информация о властях Армении, Арцрун Ованнисян сказал, что во время войны рядом с героизмом соседствует предательство. «Важно то, что система стратегического управления в состоянии контролировать ситуацию, выявлять недостатки и двигаться вперед», - сказал он.

На вопрос, верны ли распространенные в СМИ слухи о взятии в плен на азербайджанской стороне армянского военнослужащего, представитель Минобороны ответил, что точной информации нет. «Однако вчера я сказал, что в условиях интенсивных боевых действий вероятность попасть в плен очень часто не исключена», - сказал он.

На вопрос, какой ракетой ударили по церкви в Шуши, Арцрун Ованнисян ответил, что это требует дополнительного расследования, но в основном удары по городам Карабаха наносятся системами «Смерч», «Касирка», «Полонез, «LAR-160».