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Карабах

В Армении и Карабахе 21 погибший и 93 раненых среди мирного населения - Ованнисян

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)

На данный момент идут упорные бои, особенно на южном направлении, сообщил сегодня вечером представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что авиаудары по церкви Сурб Аменапркич Газанчецоц в Шуши были нанесены вооруженными силами Азербайджана преднамеренно.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана опровергло свою причастность к этим ударам.

В целом, по словам Ованнисяна, в Армении и Карабахе 20 погибших, не считая одного погибшего на территории Армении, и 93 раненых среди мирного населения. По данным Армянского объединенного информационного центра, было повреждено 5800 гражданских объектов, зданий и сооружений.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сегодня утром сообщила об обстрелах с армянской стороны, в частности о разрушениях в Бардинском районе, а также о пострадавших. По данным азербайджанской стороны, на сегодняшний день в Азербайджане погиб 31 мирный житель, 154 были ранены, повреждено 133 гражданских объекта и 928 домов.

Что касается раненных в Шуши журналистов, то представитель Минобороны сообщил, что состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Касаясь случая, о котором сегодня сообщил премьер-министр Никол Пашинян, когда среди солдат распространялась ложная информация о властях Армении, Арцрун Ованнисян сказал, что во время войны рядом с героизмом соседствует предательство. «Важно то, что система стратегического управления в состоянии контролировать ситуацию, выявлять недостатки и двигаться вперед», - сказал он.

На вопрос, верны ли распространенные в СМИ слухи о взятии в плен на азербайджанской стороне армянского военнослужащего, представитель Минобороны ответил, что точной информации нет. «Однако вчера я сказал, что в условиях интенсивных боевых действий вероятность попасть в плен очень часто не исключена», - сказал он.

На вопрос, какой ракетой ударили по церкви в Шуши, Арцрун Ованнисян ответил, что это требует дополнительного расследования, но в основном удары по городам Карабаха наносятся системами «Смерч», «Касирка», «Полонез, «LAR-160».

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