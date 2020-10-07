Франция обвиняет Турцию в участии в боевых действиях в Карабахе

«Новшеством в этом конфликте является военное вмешательство Турции, которое угрожает превратить конфликт в международный, чего мы всячески пытаемся избежать», - сегодня во время слушаний в Комитете по иностранным делам Национального собрания Франции заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он еще раз напомнил о позиции Парижа - как можно скорее прекратить военные действия без каких-либо предварительных условий и начать переговоры.

«Предварительные условия сторон не позволяют добиться результатов. Нужно обеспечить прекращение огня и сесть за стол», - сказал глава дипломатического ведомства Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступающей одним из посредников в урегулировании карабахского конфликта. Он особо подчеркнул, что в Нагорном Карабахе в настоящее время ситуация очень тревожная, и Париж решительно мобилизует все силы для достижения урегулирования.

С призывом к прекращению продолжающихся 11-й день широкомасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе выступили также Лондон и Оттава. Министры иностранных дел двух стран, Доминик Рааб и Франсуа-Филипп-Шампань, выступили с совместным заявлением, в котором выразили озабоченность в связи с обстрелами гражданских объектов в зоне конфликта, призвав конфликтующие стороны прекратить огонь и соблюдать требования соглашения о прекращении огня.

«Мы решительно поддерживаем заявления Минской группы ОБСЕ. Призываем все третьи силы и дружественные страны удвоить усилия, направленные на прекращение военных действий, а также воздерживаться от любых шагов, которые могут еще больше усугубить кризис», - говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Канады.

Напомним, ранее Канада заморозила поставки военного оборудования своему союзнику по НАТО Турции, которые, по имеющимся данным, использовались против Нагорного Карабаха.

В другой входящей в НАТО стране - Нидерландах, требуют более жестких шагов против Анкары. Вчера парламент страны подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую голландское правительство принять меры по введению санкций против Азербайджана и Турции.

В резолюции, подготовленной пресс-секретарем Христианско-демократической партии Нидерландов Мартином ван Хелфертом, говорится, что Анкара провоцирует войну, и в сложившейся ситуации «самую большую ответственность несет Азербайджан, которому должен быть предъявлен ультиматум».

Греция, одна из стран-членов ЕС, имеющая исторические разногласия с Турцией, на фоне продолжающейся войны в Нагорном Карабахе отозвала своего посла в Азербайджане для консультаций и направила Баку официальную ноту протеста. Афины пошли на этот шаг «по причине звучащих из правительства Азербайджана безосновательных и оскорбительных заявлений».

«В этих заявлениях азербайджанская сторона утверждала, что официальные Афины терпят на своей территории присутствие боевиков», - отмечается в официальном заявлении МИД Греции.

В прошлом месяце во время церемонии вручения новоназначенным послом Греции в Азербайджане Никосом Пиперикосом верительных грамот Ильхам Алиев заявил, что Баку обеспокоен трехсторонним военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром, подчеркнув, что Армения является врагом Азербайджана.

Соседний с Арменией и Азербайджаном Иран выступил с очередным заявлением в связи с непрекращающимися военными действиями в непосредственной близости от его границ. Официальный Тегеран вновь заявил о недопустимости иностранного вмешательства в карабахский конфликт.

Президент Ирана Рухани в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой, согласно иранской стороне, в частности, сказал: «Напряженность в приграничной зоне не должна позволить ряду террористических организаций усилить свое влияние».

Через несколько часов после этого телефонного разговора приграничные районы Ирана в очередной раз случайно подверглись обстрелам, за что официальный Баку принес извинения властям соседней страны. Об этом 7 октября заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, подчеркнув, что руководство Ирана ни в коем случае не будет пренебрегать безопасностью своих граждан.

Другой сосед Армении, Грузия, заверяет, что делает все, что в ее силах, для прекращения огня в регионе. По словам главы правительства Грузии Георгия Гахарии, самая большая угроза для Грузии – это война в регионе, и Тбилиси в первую очередь заинтересован в мирном урегулировании конфликта.