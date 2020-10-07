Грузия заинтересована в мирном урегулировании конфликта в регионе

«Грузия в первую очередь заинтересована в том, чтобы любой конфликт в регионе как можно скорее разрешился исключительно путем переговоров», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, для Грузии война в регионе является большим риском.

«Когда по соседству с нами идет настоящая война, это большой риск для Грузии. Естественно, мы сделаем все по мере наших возможностей, чтобы внести свой вклад в дело установления мира», - согласно местным СМИ, сказал Гахария, отметив, что в Грузии живут и армяне, и азербайджанцы.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия категорически опроверг упорно циркулирующую в СМИ информацию о переброске вооружения в Азербайджан через территорию Грузии.

В тот же день правительство Грузии временно запретило транспортировку через воздушное и сухопутное пространство страны грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан.



Официальный Тбилиси подчеркнул, что в вопросе гражданских грузовых авиаперевозок никаких ограничений не будет.