Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Армяно-азербайджанский конфликт может перерасти в региональную войну, предупреждает президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани (архив)

Мир должен быть основой наших усилий, заявил Рухани.

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня предупредил, что армяно-азербайджанский конфликт может перерасти в региональную войну, сообщает агентство Reuters.

«Мы должны быть внимательны, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не переросла в региональную войну. Мир должен быть основой наших усилий, и мы надеемся восстановить стабильность в регионе мирным путем», - завил президент Ирана.

Рухани также сказал, что Иран не позволит «государствам посылать террористов к нашим границам по разным мотивам».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG