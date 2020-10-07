Армяно-азербайджанский конфликт может перерасти в региональную войну, предупреждает президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня предупредил, что армяно-азербайджанский конфликт может перерасти в региональную войну, сообщает агентство Reuters.

«Мы должны быть внимательны, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не переросла в региональную войну. Мир должен быть основой наших усилий, и мы надеемся восстановить стабильность в регионе мирным путем», - завил президент Ирана.

Рухани также сказал, что Иран не позволит «государствам посылать террористов к нашим границам по разным мотивам».