Канада замораживает поставки военного оборудования Турции

Такое решение принял министр иностранных дел страны Франсуа Филипп Шампань, который в специальном заявлении по этому поводу заявил: «В последние дни появились сообщения о том, что в нагорно-карабахском конфликте используются канадские технологии.

Я немедленно дал указание провести расследование, чтобы установить их подлинность. И с учетом того, что насилие продолжается, я заморозил лицензию на их экспорт в Турцию, что даст время более подробно расследовать этот вопрос».

Ранее одна из канадских групп по контролю над вооружениями - Project Plowshares, сообщила, что беспилотники, используемые ВС Азербайджана, оснащены системами прицельной стрельбы и съемки, произведенными канадским филиалом компании L3Harris Technologies. Военные эксперты сделали такое заключение, изучив официальные видеоролики, распространенные вооруженными силами Азербайджана.

Изданиt The Globe and Mail сообщилj, что в начале этого года компания L3Harris Technologies поставила семь таких систем турецкому производителю дронов - компании Baykar.

Сообщения наделали много шума в стране, к теме в конце прошлой недели обратился также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подчеркнув, что экспорт не должен противоречить принципам и законам Оттавы.

Акт о разрешениях на импорт и экспорт Канады запрещает продажу оружия и боеприпасов, если они могут быть использованы с целью нарушения международного гуманитарного права или прав человека.