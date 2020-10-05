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Карабах

Канада замораживает поставки военного оборудования Турции

Министр иностранных дел страны Франсуа Филипп Шампань (архив)

Канада замораживает поставки военного оборудования Турции, которое, как сообщается, использовалось против Нагорного Карабаха. 

Такое решение принял министр иностранных дел страны Франсуа Филипп Шампань, который в специальном заявлении по этому поводу заявил: «В последние дни появились сообщения о том, что в нагорно-карабахском конфликте используются канадские технологии.

Я немедленно дал указание провести расследование, чтобы установить их подлинность. И с учетом того, что насилие продолжается, я заморозил лицензию на их экспорт в Турцию, что даст время более подробно расследовать этот вопрос».

Ранее одна из канадских групп по контролю над вооружениями - Project Plowshares, сообщила, что беспилотники, используемые ВС Азербайджана, оснащены системами прицельной стрельбы и съемки, произведенными канадским филиалом компании L3Harris Technologies. Военные эксперты сделали такое заключение, изучив официальные видеоролики, распространенные вооруженными силами Азербайджана.

Изданиt The Globe and Mail сообщилj, что в начале этого года компания L3Harris Technologies поставила семь таких систем турецкому производителю дронов - компании Baykar.

Сообщения наделали много шума в стране, к теме в конце прошлой недели обратился также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подчеркнув, что экспорт не должен противоречить принципам и законам Оттавы.

Акт о разрешениях на импорт и экспорт Канады запрещает продажу оружия и боеприпасов, если они могут быть использованы с целью нарушения международного гуманитарного права или прав человека.

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