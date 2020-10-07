Минобороны Армении сообщает о поражении азербайджанской базы нефтепродуктов

Сегодня вооруженные силы Азербайджана вновь нанести ракетные и другие воздушные удары по мирным поселениям - Степанакерту, Шуши и другим населенным пунктам. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отметив, что бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.

По словам Ованнисяна, в течение ночи азербайджанская сторона пыталась сосредоточить силы вдоль реки Аракс [вдоль границы с Ираном] и продвинуться вперед, однако получила ответный удар.

«Наши разведывательные подразделения проследили за действиями противника, вовремя засекли и точным артиллерийским и ракетным огнем нанесли группировке большой урон - примерно 3 сверхоснащенные бригады - провели огневую атаку, уничтожив всю группировку, эта военная группа, понеся значительные потери - несколько десятков погибших, значительное количество бронетехники, часть из которых осталась невредимой, - бежала с поля боя», - сказал Ованнисян.

Представитель Минобороны также сообщил, что была поражена большая азербайджанских база нефтепродуктов, в результате чего погибли около 200 военнослужащих, находившихся на прилегающей к базе территории.

Утром министерство сообщило о поражении на юго-восточном направлении крупной базы горюче-смазочных материалов Азербайджана.

По словам Ованнисяна, на северном направлении армянская сторона также добилась значительного продвижения, заняла важные позиции.

Сегодня ранее Минобороны Армении сообщило, что «вчера около 14:00 при активном участии подразделения особого назначения Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] и отряда НКО «Волонтерское движение» была организована контратака на северном направлении, и была возвращена высота Варангатаг (Луласаз)». На этой высоте азербайджанцы оставили шесть трупов.

«Наши войска продолжают уверенно одерживать победы на разных участках фронта. Бои трудные тяжелые, противник использует большие силы и средства», - заключил Ованнисян.